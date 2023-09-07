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20:01, 7 сентября 2023Мир

Россия запросила заседание Совбеза ООН по «Северным потокам»

Россия запросила заседание Совбеза ООН по «Северным потокам»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters

Россия запросила на 26 сентября заседание Совбеза ООН по диверсиям на российских газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

«Будем продолжать выводить западников "на чистую воду". Начало — в 22:00 по Москве», — указал дипломат.

Ранее сообщалось, что следователи, занимающиеся делом о взрывах на газопроводах «Северный поток», все больше убеждаются в том, что за атакой стоит Украина. Для диверсии, по версии следствия, была использована арендованная яхта «Андромеда» — на ее борту нашли следы взрывчатого вещества октоген: он подходит для применения под водой, и именно его следы были обнаружены на поврежденных трубах.

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    Виктория Кондратьева
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