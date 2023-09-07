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05:00, 7 сентября 2023Бывший СССР

Обороноспособность Украины после завершения контрнаступления оценили

Военный эксперт Живов: обороноспособность ВСУ сохранится после контрнаступления
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

После завершения операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) по проведению контрнаступления у Киева все еще останется достаточно сил для продолжения боевых действий, предположил политолог, военный эксперт Алексей Живов. В беседе с «Лентой.ру» он уточнил, что на данный момент у ВСУ остается около половины использованного для наступления ресурса.

«По логике боевых действий у ВСУ было подготовлено около 200 тысяч солдат вместе с техникой и боеприпасами для контрнаступления. Они это контрнаступление ведут на трех направлениях: на херсонском, запорожском и донецком. На данном этапе у них есть некоторые тактические успехи, которые пока серьезными проблемами нашей обороне не грозят. По моим данным, пока была использована только половина ресурсов», — сказал специалист.

Признаком того, что их ресурсы подходят к половине, было использование двух запасных тактических бригад, которые используют американская боевая машина пехоты (БМП) Stryker и британский танк Challenger 2

Алексей Живовполитолог, военный эксперт

По его мнению, попытки проводить контрнаступление ВСУ будут предпринимать до конца сентября. К этому моменту, как уточнил эксперт, ВСУ действительно будут ослаблены, однако он предупредил, что не стоит недооценивать украинскую армию.

«Естественно, обороны Украины будет ослаблена, но у них останется еще большое количество сил в запасе. В какой-то момент они поймут, что атаковать дальше не имеет смысла и перейдут к оборонительным боям. (...) В любом случае, рассчитывать на то, что у Украины не останется сил, чтобы защищаться, будем совсем преждевременным», — заключил Живов.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в ходе своего визита в Киев, что США увидели «заметный прогресс» в контрнаступлении ВСУ.

«Мы увидели заметный прогресс в контрнаступлении, что очень радует. Мы хотим, чтобы Украина имела все, что ей нужно, не только для достижения успеха в контрнаступлении, но и имела все необходимое в долгосрочной перспективе, чтобы обеспечить сильный сдерживающий фактор, сильные оборонные способности», — сообщил Блинкен.

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    Кирилл Садовский
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