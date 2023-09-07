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15:42, 7 сентября 2023Мир

На Западе признались в недооценке решимости российских военных

Экс-морпех США Берлетик: Запад удивился решимости российских солдат на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

На Западе недооценили решимость российских военных при защите территорий в конфликте на Украине. Об этом заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик на YouTube-канале бывшего депутата британского парламента от Лейбористской партии Джорджа Галлоуэя.

Берлетик рассказал, что у западных военнослужащих есть плохая привычка недооценивать российских военных, в том числе их решимость, при том что для России конфликт на Украине непосредственно связан с вопросом выживания.

По его словам, Запад удивило то, что «оборона на юге, в Запорожье, настолько грозная, что российские военные держатся, сражаются и побеждают обученные и вооруженные Североатлантическим альянсом украинские силы, которые должны были их легко одолеть».

Ранее аналитик разведуправления Минобороны США Трент Мол признался, что на Западе недооценили Россию перед контрнаступлением Вооруженных сил Украины. Он указал на недостаточный анализ того, как сложно Украине будет пробить российскую линию обороны бронетехникой.

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    Александр Слабиев
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