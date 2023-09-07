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14:55, 7 сентября 2023Мир

В США признались в недооценке российских войск

Военный аналитик Мол: США недооценили Россию перед контрнаступлением ВСУ
СюжетМинобороны:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

США недооценили Россию перед контрнаступлением Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил аналитик разведуправления Минобороны США Трент Мол в интервью изданию The Economist.

В статье издания говорится, что Мол признал недооценку глубины обороны России со стороны американских и украинских чиновников. Также он указал на недостаточный анализ того, как сложно Украине будет пробить ее бронетехникой.

Также он добавил, что до большинства российских укреплений украинская армия еще не дошла.

Ранее журнал Economist назвал примерные сроки окончания украинского контрнаступления. По информации издания, оно может закончиться через шесть-семь недель.

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    Александр Слабиев
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