СК оценит работу спортшколы после ДТП с колонной велосипедисток в Ленобласти

Следственный комитет (СК) России даст оценку действиям представителей детской спортивной школы, чьи воспитанницы попали в ДТП и на трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Оценка будет дана в ходе расследования уголовного дела. Также проверка коснется и осуществляющей грузовые перевозки организации, в которой работает водитель фуры Scania.

ДТП на трассе «Скандинавия» под Выборгом произошло утром 7 сентября. Предварительно установлено, что в велосипедную колонну девочек-спортсменок из Школы олимпийского резерва в сопровождении легкового автомобиля въехал грузовик. В результате аварии пострадали взрослый и не менее восьми детей, двое из которых не выжили.

Водителя — 31-летнего уроженца Узбекистана — задержали. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») УК РФ.