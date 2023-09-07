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15:12, 7 сентября 2023Силовые структуры

СК оценит работу спортшколы после ДТП с колонной велосипедисток

СК оценит работу спортшколы после ДТП с колонной велосипедисток в Ленобласти

Кадр: видео Telegram-канал «112»

Следственный комитет (СК) России даст оценку действиям представителей детской спортивной школы, чьи воспитанницы попали в ДТП и на трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Оценка будет дана в ходе расследования уголовного дела. Также проверка коснется и осуществляющей грузовые перевозки организации, в которой работает водитель фуры Scania.

ДТП на трассе «Скандинавия» под Выборгом произошло утром 7 сентября. Предварительно установлено, что в велосипедную колонну девочек-спортсменок из Школы олимпийского резерва в сопровождении легкового автомобиля въехал грузовик. В результате аварии пострадали взрослый и не менее восьми детей, двое из которых не выжили.

Водителя — 31-летнего уроженца Узбекистаназадержали. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») УК РФ.

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    Илона Палей
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