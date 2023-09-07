Байден выпустил предвыборное видео про поездку в Киев

Байден выпустил предвыборный ролик про свой визит в Киев в феврале 2023 года

Президент США Джо Байден выпустил предвыборный видеоролик про поездку в Киев. Об этом сообщает РИА Новости.

В клипе рассказывается о визите Байдена в столицу Украины в феврале 2023, который стал единственным с начала специальной военной операции (СВО).

«Впервые в современной истории: очень значимый момент на мировой арене — американский президент поехал в зону военных действий, которая не контролируется Соединенными Штатами», — комментирует видеокадры диктор.

В минутном ролике зрителям напомнили, что путь американского лидера в украинскую столицу занял 40 часов, в том числе девять с половиной ему пришлось ехать на поезде «под покровом ночи».

«Посреди военной зоны Джо Байден показал всему миру, из чего сделана Америка. Такова тихая сила настоящего лидера», — сообщает закадровый голос.

Джо Байден посетил Киев 20 февраля, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры США и Украины посетили Михайловский собор, где возложили цветы.