Россияне стали часами сидеть в интернете

Mediascope: «ВКонтакте» стала крупнейшей соцсетью в РФ по среднемесячному охвату

Более 80 процентов россиян используют интернет каждый день, среди группы младшего возраста этот показатель достигает почти 100 процентов. О трендах в российском сегменте интернета пишет Mediascope.

По данным Mediascope, крупнейшей соцсетью в России стала «ВКонтакте». Она занимает первое место по показателю среднемесячного охвата — более 70 процентов населения России старше 12 лет заходит в онлайн хотя бы раз в месяц. 43 процента респондентов заходят во «ВКонтакте» хотя бы раз в день.

В целом россияне проводят около часа в день в социальных сетях. Пользователи среднего возраста (от 25 до 44 лет) большую часть этого времени тратят на «ВКонтакте». В первом полугодии 2023 года 83 процента населения России заходили в интернет хотя бы раз в месяц. Статистика значительно выше в группе пользователей, которым меньше 12 лет: почти 100 процентов детей заходят в интернет ежедневно. Молодежь в возрасте 12-24 лет проводит в интернете около шести часов в день.

Ранее стало известно, что «ВКонтакте» является лидером рынка авторизации и аутентификации с сервисом VK ID, охват которого составляет порядка 90 процентов аудитории Рунета.