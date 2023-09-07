Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:40, 7 сентября 2023Культура

Летние концерты на сцене VK Музыка Summer Stage собрали 70 тысяч гостей

Концерты на музыкальной площадке VK Музыка Summer Stage собрали 70 тысяч гостей

Фото: предоставлено организаторами

Концерты на сцене VK Музыка Summer Stage собрали 70 тысяч гостей. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В прошедшие выходные на Дубровке прошло заключительное мероприятие летней музыкальной площадки с участием группы «Хлеб» и Sqwoz Bab. «Выступления 74 самобытных исполнителей и счастливые лица 70 000 тысяч подняли площадку на новую высоту, сделав одной из главных точек концертной и фестивальной жизни столицы», — говорится в пресс-релизе.

В лайнапе сезона были как имена знаменитых артистов, так и новичков. Под открытым небом гости слушали треки polnalyubvi, Сюзанны и Тоси Чайкиной, песни Дельфина, Гарика Сукачева, группы «Танцы Минус» и десятков других исполнителей. Самыми массовыми концертами на площадке в этом году стали выступления Markul, Хаски, Lida, Ssshhhiiittt!, группы «Хлеб», Mayot и фестивали 52DAY и Obladaet.

Что думаешь? Оцени!
    Сергей Равин
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле отреагировали на ситуацию с арестом командира армии ПВО

    Осужденному генералу Минобороны России отказались смягчить наказание

    На российских трассах появился новый вид разметки

    Грибы Кордицепс на сотни тысяч рублей попытались нелегально провезти в Москву

    Россиянкам назвали самые модные джинсы на осень

    СК оценит работу спортшколы после ДТП с колонной велосипедисток

    Российский преподаватель обмотала голову ученика скотчем и попала на видео

    Премьер Эстонии отказалась уходить в отставку после скандала

    Туристка лишилась отпуска в Европе и 250 тысяч рублей из-за проблем с паспортом

    Россияне стали часами сидеть в интернете

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости