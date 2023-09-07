Летние концерты на сцене VK Музыка Summer Stage собрали 70 тысяч гостей

Концерты на музыкальной площадке VK Музыка Summer Stage собрали 70 тысяч гостей

Концерты на сцене VK Музыка Summer Stage собрали 70 тысяч гостей. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В прошедшие выходные на Дубровке прошло заключительное мероприятие летней музыкальной площадки с участием группы «Хлеб» и Sqwoz Bab. «Выступления 74 самобытных исполнителей и счастливые лица 70 000 тысяч подняли площадку на новую высоту, сделав одной из главных точек концертной и фестивальной жизни столицы», — говорится в пресс-релизе.

В лайнапе сезона были как имена знаменитых артистов, так и новичков. Под открытым небом гости слушали треки polnalyubvi, Сюзанны и Тоси Чайкиной, песни Дельфина, Гарика Сукачева, группы «Танцы Минус» и десятков других исполнителей. Самыми массовыми концертами на площадке в этом году стали выступления Markul, Хаски, Lida, Ssshhhiiittt!, группы «Хлеб», Mayot и фестивали 52DAY и Obladaet.