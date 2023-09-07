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11:57, 7 сентября 2023Бывший СССР

На Украине отвергли проведение выборов в окопах

Секретарь СНБО Украины Данилов: предвыборная агитация в окопах невозможна

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

Проведение выборов на Украине невозможно, потому что предвыборной агитации в окопах не может быть. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телеканала 1+1.

«Я могу сказать: как только агитаторы зайдут в окопы — мы проиграем. Не может быть агитации в окопах, а наши люди сейчас находятся в окопах. Задача государства достаточно простая — обеспечить голосование каждого и каждой», — сказал Данилов.

Он добавил, что проведение выборов также нужно отвергнуть из-за большого числа украинцев, находящихся за границей. «Людям, которые начинают давать нам советы, нужно понять, что нужно жить в наших реалиях, а не в реалиях, где все хорошо», — подчеркнул Данилов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении баллотироваться на второй срок. «Я думаю, что мировая демократия поддержит нас. Я не брошу свою страну», — сказал он.

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    Алевтина Запольская
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