Блогерша раскрыла распространенную ошибку при стирке полотенец

Блогерша Энн Рассел раскрыла распространенную ошибку при стирке полотенец. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 2,5 миллиона подписчиков.

По словам женщины, чтобы данные изделия оставались мягкими и пушистыми, следует отказаться от использования кондиционера для белья. Подобное правило работает для всех домашних предметов, предназначенных для впитывания воды, в том числе тряпок для уборки, заявила она.

При этом эксперт отметила, что стирать полотенца предпочтительно без порошка, если они не имеют сильных загрязнений. В противном случае со временем на ткани скапливается моющее средство, что ухудшает качество вещи.

Ранее в сентябре соучредительница компании по производству экологичных чистящих средств Blueland и блогерша Сара Пайджи Ю раскрыла правильный способ стирки пуховых одеял в домашних условиях. Для того чтобы избавить вещь от загрязнений и микроорганизмов, она посоветовала использовать сочетание трех средств. В стиральную машину потребуется поместить капсулы для стирки, пятновыводитель и полстакана уксуса.