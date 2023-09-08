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13:38, 8 сентября 2023Россия

Два беспилотника попытались атаковать избирательный участок в Херсонской области

Захарова: в Херсонской области ПВО сбила два БПЛА около избирательных участков
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) попытались атаковать избирательный участок в Херсонской области. Об этом сообщила председатель избиркома российского региона Марина Захарова, пишет ТАСС.

По ее словам, БПЛА сбили системы противовоздушной обороны (ПВО) в Скадовском муниципальном округе в непосредственной близости над избирательными участками.

«Мы прекрасно понимаем, что, если бы они достигли своей цели, не обошлось бы без человеческих жертв», — сказала она.

В ближайшие выходные по всей России пройдет более четырех тысяч голосований в 85 регионах — исключение составят только Кабардино-Балкария, Марий Эл, Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ. На 34 тысячи различных мандатов и должностей претендует более 81 тысячи кандидатов. Проголосовать имеют право до 65 миллионов избирателей.

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    Никита Абрамов
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