Российский военный спас 80 человек при пожаре около артиллерийского склада

МО: военный Зеленков спас больше 80 человек при пожаре у артиллерийского склада

Российский военнослужащий спас более 80 человек при пожаре около артиллерийского склада. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, сообщают «Известия».

В ведомстве рассказали, что старший лейтенант Иван Зеленков, выполняя боевые задачи в районе расположенного в глубине обороны населенного пункта, заметил пожар вблизи артиллерийского склада. Оценив угрозу, он начал оповещение местных жителей. Уточняется, что Зеленков на служебном автомобиле ездил по улицам и подавал звуковые сигналы для оповещения людей. После начала детонации боеприпасов он организовал эвакуацию местного населения в безопасное место.

В общей сложности он совершил 15 рейсов в район, куда попадали осколки детонирующих боеприпасов. В результате действий Зеленкова были спасены более 80 человек, включая 20 детей и 10 людей пожилого возраста.

Ранее бойцы Вооруженных сил (ВС) России спасли от обстрела детей во время атаки украинских дронов по Дому детского творчества в городе Каменка-Днепровская Запорожской области.