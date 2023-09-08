Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:37, 8 сентября 2023Россия

Российский военный спас 80 человек при пожаре около артиллерийского склада

МО: военный Зеленков спас больше 80 человек при пожаре у артиллерийского склада

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Российский военнослужащий спас более 80 человек при пожаре около артиллерийского склада. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, сообщают «Известия».

В ведомстве рассказали, что старший лейтенант Иван Зеленков, выполняя боевые задачи в районе расположенного в глубине обороны населенного пункта, заметил пожар вблизи артиллерийского склада. Оценив угрозу, он начал оповещение местных жителей. Уточняется, что Зеленков на служебном автомобиле ездил по улицам и подавал звуковые сигналы для оповещения людей. После начала детонации боеприпасов он организовал эвакуацию местного населения в безопасное место.

В общей сложности он совершил 15 рейсов в район, куда попадали осколки детонирующих боеприпасов. В результате действий Зеленкова были спасены более 80 человек, включая 20 детей и 10 людей пожилого возраста.

Ранее бойцы Вооруженных сил (ВС) России спасли от обстрела детей во время атаки украинских дронов по Дому детского творчества в городе Каменка-Днепровская Запорожской области.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    США предупредили о последствиях поддержки выборов в России

    Российский военный спас 80 человек при пожаре около артиллерийского склада

    В Германии признали невозможность быстрых поставок ракет Taurus Украине

    Украинцев предупредили о приближении коммунального коллапса

    Московский волонтер-зоозащитник назвал причины любить кошек

    Россиянам назвали способы сэкономить в путешествиях

    В российских магазинах начнут продавать лосось по сниженной цене

    В Индии рассказали о «сущем кошмаре» для ВСУ

    Прыгавшую по машинам босую бортпроводницу задержали в Шереметьево

    Мэр Нью-Йорка предрек уничтожение города из-за мигрантов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости