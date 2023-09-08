Задержанных в Армении пророссийского блогера и журналиста освободили

СК Армении: задержанные блогер Бадалян и журналист Sputnik Геворкян освобождены

Задержанных в Армении пророссийского блогера Микаэла Бадаляна и журналиста «Sputnik Армения» Ашота Геворкяна освободили из-под стражи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК республики.

7 сентября стало известно о задержании Бадаляна и Геворкяна в Армении. Они оба подозреваются в незаконном обороте огнестрельного оружия. При этом в СК республики не указали, где было найдено оружие и остальные вещественные доказательства, а также кому они принадлежат.

По мнению официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, арест блогера и журналиста является провокацией с целью разжечь вражду между Москвой и Ереваном.