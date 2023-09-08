Путин поручил создать льготы для производителей запчастей к суперкомпьютерам

Путин поручил кабмину создать льготы производителям запчастей к суперкомпьютерам

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность создания льгот для отечественных производителей комплектующих изделий для суперкомпьютеров. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В частности, кабмину необходимо разработать условия для развития суперкомпьютерных технологий, включая предоставление льгот и грантовой поддержки научным и технологическим компаниям. Кроме того, властям следует изучить вопрос финансирования использования суперкомпьютеров, в том числе создание и развитие сложных нейросетей и улучшение их архитектуры.

Соответствующий доклад необходимо подготовить до 1 декабря 2023 года.

Ранее группа исследователей Microsoft Quantum сообщила, что сделала важный шаг на пути к созданию надежного и практичного квантового компьютера.