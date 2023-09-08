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04:13, 8 сентября 2023Россия

Путин поручил создать льготы для производителей запчастей к суперкомпьютерам

Путин поручил кабмину создать льготы производителям запчастей к суперкомпьютерам

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность создания льгот для отечественных производителей комплектующих изделий для суперкомпьютеров. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В частности, кабмину необходимо разработать условия для развития суперкомпьютерных технологий, включая предоставление льгот и грантовой поддержки научным и технологическим компаниям. Кроме того, властям следует изучить вопрос финансирования использования суперкомпьютеров, в том числе создание и развитие сложных нейросетей и улучшение их архитектуры.

Соответствующий доклад необходимо подготовить до 1 декабря 2023 года.

Ранее группа исследователей Microsoft Quantum сообщила, что сделала важный шаг на пути к созданию надежного и практичного квантового компьютера.

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    Марина Совина
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