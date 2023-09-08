Исторический минимум безработицы в России объяснили

«Известия»: безработица в РФ упала на исторический минимум из-за развития ВПК

В настоящее время в России отмечается рекордно низкая безработица, при этом дефицит кадров усилился в большинстве отраслей экономики. Причины такого явления объяснили эксперты, слова которых приводят «Известия».

По данным, озвученным вице-премьером РФ Татьяной Голиковой, число официально зарегистрированных безработных в России составляет 487 тысяч человек, что на 27 процентов ниже, чем в августе прошлого года, заявила.

Как объяснил первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко, это объясняется тем, что спрос на рабочую силу в целом опережает ее предложение. При этом дефицит кадров усилился в большинстве отраслей экономики. Это, по словам Тарасенко, связано со снижением количества граждан, впервые вступающих в трудовую деятельность, а также с реализуемым ростом отечественного производства.

Экс-министр труда РФ, депутат Госдумы Оксана Дмитриева отметила, что сильное падение безработицы связано с расширением производства в промышленности, где драйвером стал военно-промышленный комплекс (ВПК), а также с активностью предприятий, нацеленных на импортозамещение. При этом вторым фактором, способствующим переходу безработицы к кадровому голоду, стало сокращение предложения рабочей силы за счет частичной мобилизации и привлечения добровольцев-контрактников, а также массовой релокации молодых квалифицированных кадров.

Также причинами низкой безработицы, по словам первого заместителя генерального директора Национального агентства развития квалификаций (НАРК) Павал Свистунова, являются отток мигрантов из-за падения курса рубля и спрос на «синие воротнички».

Омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин отметил, что уровень безработицы в России находится на значении исторических минимумов еще по ряду причин, среди которых крупнейшая демографическая яма 1990-х годов, повышенная смертность населения в период пандемии, растущая популярности самозанятости и неполной занятости.