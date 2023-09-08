Россияне оказались не готовы к покупке нового авто из-за высоких цен

«Ромир»: 82 процента россиян оказались не готовы покупать новый автомобиль

Абсолютное большинство российских автовладельцев, опрошенных исследовательским холдингом «Ромир», заявили, что сейчас не лучшее время для покупки нового авто. Такой ответ дали 82 процента респондентов.

Как отмечают авторы исследования, в последние полтора года доля таких автовладельцев стабильно оказывается больше 80 процентов. При этом за последние шесть месяцев увеличилась доля ожидающих роста цен на новые автомобили (плюс 6 процентных пунктов за полгода, до 71 процента).

За тот же период с 18 до 28 процентов выросла доля автовладельцев, отметивших улучшение ассортимента новых автомобилей. Тем не менее многие респонденты, особенно те, кто приобретал машину 10 лет назад и более, называют текущие цены завышенными и не спешат делать дорогостоящие инвестиции, отметила старший директор по работе с клиентами «Ромира» Людмила Фукова. По ее словам, недостаток предложений в ценовом сегменте до двух миллионов рублей приводит к тому, что многим покупателям «менее интересен рынок новых автомобилей, и в первую очередь они рассматривают подержанные».

Согласно августовской статистике, за месяц в России было продано 109,7 тысячи новых легковых автомобилей, что в 2,6 раза больше, чем в том же месяце 2022 года. Однако некоторые автоэксперты ожидают снижения продаж уже в сентябре, в связи с тем, что на объемах реализации машин скажутся влияние нового валютного курса и повышение утилизационного сбора.