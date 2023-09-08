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21:10, 8 сентября 2023Россия

Названо число проголосовавших в первый день выборов в Москве

Около 1,5 миллиона москвичей проголосовали на выборах мэра в первый день

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В первый день выборов мэра в Москве проголосовало около 1,5 миллиона человек. Такое число назвала председатель Мосгоризбиркома (МГИК) Ольга Кириллова, чьи слова приводит пресс-служба Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

В 20:00 8 сентября закрылись избирательные участки, которых в Москве находится 2058. Свою работу они возобновят в 8:00 9 сентября.

«Голосование вечером шло штатно, а онлайн-голосование продолжится и ночью. На данный момент в голосовании приняли участие около полутора миллионов избирателей. Это значит, что они голосовали онлайн и на участках с помощью терминалов», — пояснила она.

Кириллова добавила, что в МГИК за первый день выборов жалоб с участков не поступало.

В свою очередь руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев заявил, что в организацию поступали сообщения, но все они являлись несущественными и не влияли на общий ход голосования.

С 8 по 10 сентября по всей России пройдет более четырех тысяч голосований в 85 регионах — исключение составят только Кабардино-Балкария, Марий Эл, Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ. На 34 тысячи различных мандатов и должностей претендует более 81 тысячи кандидатов. Проголосовать имеют право до 65 миллионов избирателей.

В Москве на пост мэра претендуют депутат Госдумы Дмитрий Гусев (партия «Справедливая Россия — За правду»), вице-спикеры нижней палаты парламента Владислав Даванков («Новые люди») и Борис Чернышев (ЛДПР), а также депутат Московской городской думы Леонид Зюганов (КПРФ) и действующий глава Сергей Собянин («Единая Россия»).

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    Никита Абрамов
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