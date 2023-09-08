Экс-начальник отдела казначейства требовал деньги с глав российских поселений

В Дагестане следователи возбудили дело в отношении экс-главы отдела казначейства

В Дагестане следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника одного из отделов управления Федерального казначейства по республике из-за получения взятки в особо крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, с июля 2020-го по июнь 2022 года подозреваемый потребовал от десяти глав сельских поселений Акушинского района заключать для нужд администраций сельских поселений договоры с организацией, фактическим руководителем которой был он сам. При этом он сообщал, что деньги, которые поступят на расчетный счет организации по заключенным договорам, будут возвращены с вычетом от 12 до 20 процентов от сумм договоров. Этот процент чиновник забирал себе.

Всего таким образом заключили 33 договора подряда на общую сумму более восьми миллионов рублей. Из них свыше полутора миллионов рублей подозреваемый оставил себе. В отношении глав сельских поселений возбуждены уголовные дела по статье 291 («Дача взятки») УК РФ.