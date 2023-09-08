Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:32, 8 сентября 2023Силовые структуры

Экс-начальник отдела казначейства требовал деньги с глав российских поселений

В Дагестане следователи возбудили дело в отношении экс-главы отдела казначейства

Фото: vovidzha / Shutterstock

В Дагестане следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника одного из отделов управления Федерального казначейства по республике из-за получения взятки в особо крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, с июля 2020-го по июнь 2022 года подозреваемый потребовал от десяти глав сельских поселений Акушинского района заключать для нужд администраций сельских поселений договоры с организацией, фактическим руководителем которой был он сам. При этом он сообщал, что деньги, которые поступят на расчетный счет организации по заключенным договорам, будут возвращены с вычетом от 12 до 20 процентов от сумм договоров. Этот процент чиновник забирал себе.

Всего таким образом заключили 33 договора подряда на общую сумму более восьми миллионов рублей. Из них свыше полутора миллионов рублей подозреваемый оставил себе. В отношении глав сельских поселений возбуждены уголовные дела по статье 291 («Дача взятки») УК РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Митина
    Обсудить
    Последние новости

    В Запорожской области подбит второй танк Challenger 2

    Синоптик спрогнозировал срок наступления бабьего лета

    Раскрыт недорогой хороший планшет

    Названы четыре секрета здоровья и долголетия

    Блогерша раскрыла простые способы предотвратить старение кожи

    На Украине заявили о невосполнимых потерях после российских ударов

    Доходы России от продажи нефти и газа упали на 38 процентов

    Оценена опасность бушующего в Японии тайфуна для России

    Жилетку Фредди Меркьюри с портретами его котов продали за 17 миллионов рублей

    В Австрии раскритиковали выдачу уклонистов Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости