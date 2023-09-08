В ДНР опровергли сообщения о грабежах под видом голосования на дому

МВД ДНР опровергло сообщения о грабежах под видом голосования на дому

МВД по Донецкой народной республике (ДНР) опровергло сообщения о банде грабителей, представляющихся членами избирательной комиссии.

Соответствующие сообщения распространились в чатах Telegram-каналов, в публикациях со ссылкой на МВД говорится, что на территории ДНР орудует банда, которая под видом выездных избирательных комиссий проникает в жилище инвалидов и пенсионеров и совершает грабежи. Заявляется, что уже зафиксировано два инцидента. «По имеющейся информации в банду входят также лица женского пола. При себе имеют поддельные удостоверения членов избирательных комиссий и урны для голосования», — пишут авторы.

Официальные комментарии МВД, а также ссылки на ориентировку не приводятся. На сайте ведомства нет информации о подобных инцидентах.

В МВД по ДНР опровергли эти сведения, заявление опубликовано на официальном сайте администрации Горловки. «В социальных сетях была выявлена недостоверная информация о том, что на территории Донецкой народной республики орудует вооруженная группа лиц, которая под видом членов выездных избирательных комиссий проникает в жилища граждан и совершает грабежи. Данная ориентировка, размещенная якобы от имени одного из подразделений МВД, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

В полиции также призвали граждан не доверять анонимным сообщениям в социальных сетях и отметили, что вся достоверная информация о деятельности МВД по ДНР размещается на официальных ресурсах ведомства.

Информация о грабежах под видом голосования на дому не получила распространение в СМИ. Ряд изданий опубликовали опровержение этих сведений.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»