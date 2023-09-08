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00:42, 9 сентября 2023Россия

В российском городе десятки людей отравились едой из доставки

В Санкт-Петербурге выявили 34 случая отравления едой из доставки

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Санкт-Петербурге выявили 34 случая кишечной инфекции после покупки готовой еды с доставкой на дом. Об этом сообщает городское управления Роспотребнадзора в Telegram-канале.

Уточняется, что отравление произошло кулинарной продукцией АО «Грин Бокс», которую приобретали дистанционным способом через сервис «Самокат». Управлением начаты санитарно-эпидемиологические расследования в отношении вышеуказанных лиц, отметили в ведомстве. Составлен протокол о временном запрете деятельности компании-изготовителя.

Ранее о массовом отравлении шаурмой в Льгове Курской области сообщило правительство российского региона. Там отметили, что за медицинской помощью со схожими симптомами обратились 15 человек. Один случай отравления закончился летальным исходом.

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    Юлия Мискевич
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