Россиян предупредили о фейковом сайте «Госуслуг» для голосования на выборах

Мошенники создали фейковый сайт «Госуслуг» для голосования в Херсонской области

В чатах Telegram-каналов начало распространяться сообщение, что жители Геническа в Херсонской области должны зарегистрироваться на специальном сайте для участия в выборах. Однако эта информация оказалась недостоверной, а сам сайт — фишинговый, скорее всего, созданный с целью сбора конфиденциальных данных граждан, включая логины, пароли, данные банковских карт.

Сайт под видом «Госуслуг», на котором мошенники предлагают зарегистрироваться, был создан 16 августа 2023 года и размещен на зарубежных серверах. При этом официальные сайты российских ведомств и министерств могут быть размещены только на отечественных серверах. Кроме того, российские сайты регистрируются на домене «.ru», поддельный сайт имеет домен «.live».

Настоящий сайт госуслуг был создан в 2008 году. Портал принадлежит Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и имеет другой домен.

Кроме того, согласно официальным данным, дистанционное голосование не проводится в Херсонской области в этом году. Для участия в выборах не нужно регистрироваться ни на каком сайте. Необходимо прийти с паспортом на избирательный участок.

Публикация не получила широкого охвата в СМИ и социальных сетях.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»