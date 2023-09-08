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11:45, 8 сентября 2023Путешествия

Ранее не представлявшие опасности рыбы искусали туристов в Европе

Informacion: более 15 человек пострадали от укусов рыб на пляжах Аликанте

Фото: Sebastian Pena Lambarri / Unsplash

Более 15 отдыхающих пострадали от укусов рыб на пляжах Аликанте в Испании. Об этом сообщило издание Informacion.

На туристов напали чернохвостые облады — серые рыбы с черным пятном на хвосте из отряда окуневых. Они достигают 20-30 сантиметров в длину и являются всеядными. Уточняется, что ранее рыбы не представляли опасности для человека, но их поведение изменилось из-за климата в Европе.

По данным издания, Средиземное море летом 2023 года сильно нагрелось, в некоторых местах температура воды достигла +30 градусов. Из-за этого обмен веществ у морской фауны усилился, рыбам потребовалось больше пищи, и они устремились за ней ближе к берегу.

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Как выяснили журналисты, облады чаще всего кусают пожилых людей. Морских обитателей интересуют бородавки, родинки и ранки. Рыбы оставляют небольшие укусы, которые не требуют лечения.

Ранее в августе на пляже в Алтайском крае нашли опасных для людей опарышей. Уточняется, что эти черви обитают в грязных водоемах и могут вызывать различные кишечные расстройства.

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    Мария Борисова
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