Ранее не представлявшие опасности рыбы искусали туристов в Европе

Informacion: более 15 человек пострадали от укусов рыб на пляжах Аликанте

Более 15 отдыхающих пострадали от укусов рыб на пляжах Аликанте в Испании. Об этом сообщило издание Informacion.

На туристов напали чернохвостые облады — серые рыбы с черным пятном на хвосте из отряда окуневых. Они достигают 20-30 сантиметров в длину и являются всеядными. Уточняется, что ранее рыбы не представляли опасности для человека, но их поведение изменилось из-за климата в Европе.

По данным издания, Средиземное море летом 2023 года сильно нагрелось, в некоторых местах температура воды достигла +30 градусов. Из-за этого обмен веществ у морской фауны усилился, рыбам потребовалось больше пищи, и они устремились за ней ближе к берегу.

Как выяснили журналисты, облады чаще всего кусают пожилых людей. Морских обитателей интересуют бородавки, родинки и ранки. Рыбы оставляют небольшие укусы, которые не требуют лечения.

Ранее в августе на пляже в Алтайском крае нашли опасных для людей опарышей. Уточняется, что эти черви обитают в грязных водоемах и могут вызывать различные кишечные расстройства.