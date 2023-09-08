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09:13, 8 сентября 2023Путешествия

Стало известно о массовой задержке и отмене рейсов в аэропортах Москвы

«Яндекс. Расписание»: в аэропортах Москвы отменили и задержали 34 рейса

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В трех московских аэропортах в пятницу, 8 сентября, произошла отмена и задержка 34 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Так, стало известно, что в Домодедово задержали вылеты 14 самолетов, 6 — отменили. Во Внуково, в свою очередь, перенесли 2 авиарейса, 6 — отменили. В Шереметьево задержали 6 рейсов.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причине массового изменения времени вылета воздушных судов в столичных авиагаванях не сообщается.

Ранее в сентябре летевший в Москву самолет авиакомпании S7 Airlines резко сменил курс и сел в другом месте. Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером, направлявшимся в российскую столицу из Челябинска.

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    Фариза Бацазова
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