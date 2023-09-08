Россиянам объяснили появление новой разметки на дорогах

Автоэксперт Шкуматов призвал не штрафовать водителей на основании новой разметки

Появление специальных «галочек» на ряде российских трасс призвано помочь водителям держать правильную дистанцию, заявил автоэксперт Петр Шкуматов. В беседе с «Лентой.ру» он подчеркнул, что новую дорожную разметку не стоит использовать, чтобы штрафовать россиян.

«В Европе на скоростных автомагистралях это работает. Это знак, который в принципе добавляет определенности для водителя, он знает, какое расстояние до впереди идущего автомобиля. Эти знаки появились из-за того, что на высокой скорости движения очень сложно оценить расстояние до впереди идущего автомобиля, сколько секунд оно составляет. Именно поэтому была сделана такая разметка», — объяснил эксперт.

Уже начали раздаваться призывы штрафовать за несоблюдение этой разметки, но штрафовать за это нельзя, потому что скорости движения разные, может быть пробка, в пробке же нельзя дистанцию 100 метов держать. Если эта разметка будет использовать для помощи водителям, а не для штрафов, то она, конечно, снизит количество потенциально аварийных ситуаций и будет действительно работать на пользу Петр Шкуматов автоэксперт

При этом он подчеркнул, что новая разметка должны быть только на дорогах с разрешенной скоростью до 130 километров в час.

«Речь должна идти только о скоростных дорогах, на обычных дорогах это не имеет вообще никакого смысла. Даже дорога с предельной скоростью 90 километров в час — это не скоростная дорога. Скоростная дорога — это дорога с предельно допустимой скоростью 130 километров в час, в этом случае она будет помогать. На обычных дорогах и так уже достаточно много знаков, водители просто путаются в них. У любого человека есть свой предел восприятия, и если он начнет путаться, то это приведет только к увеличению аварийных ситуаций», — заключил Шкуматов.

Ранее россияне заметили новую дорожную разметку на некоторых трассах. Речь идет о «галочках», «стрелочках», или «шевронах», нанесенных по всей ширине полосы по направлению движения. Видео с такой разметкой появилось в соцсетях. Выяснилось, что новая разметка является экспериментом государственной компании «Российские автомобильные дороги» («Автодор») и пока отсутствует в правилах дорожного движения. «Галочки» призывают водителей соблюдать безопасную дистанцию на магистралях, объяснила организация.