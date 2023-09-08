Минобороны сообщило об улучшении положения российских войск в зоне спецоперации

Минобороны: на купянском направлении войска улучшили положение по переднему краю

Российские войска улучшили положение по переднему краю на купянском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также за минувшие сутки на указанном направлении было отражено три атаки 95-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российские военнослужащие дали отпор противнику в районе населенного пункта Новоегоровка Харьковской области, уточнил представитель военного ведомства.

Суточные потери ВСУ на купянском направлении составили до ста человек. Помимо живой силы, было уничтожено две единицы бронетехники противника, и два артиллерийских орудия, в том числе артиллерийская система М777 производства США.

8 сентября Минобороны сообщило об уничтожении украинской станции радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) «Буковель-AD». Объект был уничтожен в ходе боев на донецком направлении.