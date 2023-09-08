В Армении заявили об обнаружении оружия по делу пророссийского блогера

СК Армении сообщило об обнаружении оружия по делу блогера Бадаляна

Следственный комитет (СК) Армении заявил, что обнаружил оружие, а также боеприпасы и кусты конопли в рамках уголовного дела, по которому проходят пророссийский блогер Микаэл Бадалян и обозреватель агентства «Sputnik Армения» Ашот Геворкян. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

«В ходе предварительного расследования были произведены осмотр места происшествия, допросы, обыски квартир и транспортного средства, в результате которых были обнаружены автомат, боевые патроны, гранаты, взрыватели гранат, пистолеты, штык-ножи, различные виды военной амуниции, кусты конопли», — заявили в СК.

При этом в ведомстве не указывают, где было найдено оружие и остальные вещественные доказательства, а также кому они принадлежат.