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11:07, 8 сентября 2023Бывший СССР

В Армении заявили об обнаружении оружия по делу пророссийского блогера

СК Армении сообщило об обнаружении оружия по делу блогера Бадаляна

Фото: Gevorg Simonyan / Shutterstock / Fotodom

Следственный комитет (СК) Армении заявил, что обнаружил оружие, а также боеприпасы и кусты конопли в рамках уголовного дела, по которому проходят пророссийский блогер Микаэл Бадалян и обозреватель агентства «Sputnik Армения» Ашот Геворкян. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

«В ходе предварительного расследования были произведены осмотр места происшествия, допросы, обыски квартир и транспортного средства, в результате которых были обнаружены автомат, боевые патроны, гранаты, взрыватели гранат, пистолеты, штык-ножи, различные виды военной амуниции, кусты конопли», — заявили в СК.

При этом в ведомстве не указывают, где было найдено оружие и остальные вещественные доказательства, а также кому они принадлежат.

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    Алевтина Запольская
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