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11:22, 8 сентября 2023Мир

В США высказались о переданном Украине оружии

Сенатор Хоули: США не знают, как используется переданное Украине оружие

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

США не знают, как используется переданное Украине оружие, заявил американский сенатор Джош Хоули. Его слова приводит Fox News.

«Давайте скажем правду, (…) мы не понимаем, как и для чего оно (оружие — прим. «Ленты.ру») используется на Украине, потому что у нас нет наблюдателей, которые следили бы за деньгами, отданными стране. Мы не знаем, как используются эти деньги», — сказал политик.

По его словам, Белому дому стоило бы взять под контроль помощь, предоставленную Киеву. Однако этим никто не будет заниматься, поскольку не заинтересованы рассказывать правду, отметил Хоули.

Ранее США раскрыли содержание нового пакета помощи Украине. Киев получит средства радиоэлектронной борьбы и дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS в рамках нового пакета, сообщил Пентагон.

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    Виктория Кондратьева
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