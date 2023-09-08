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20:00, 8 сентября 2023Культура

Владимир Путин подарил Дивеевскому монастырю икону

Путин подарил Свято-Троицкому Серафимо-Дивеевскому монастырю икону XVII века
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в пятницу, 8 сентября, приехал в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь в Нижегородской области. Об этом сообщает РИА Новости

В ходе визита глава государства побывал на службе. На память Путину подарили небольшую икону и сухарики в чугунке. В ответ он подарил монастырю Феодоровскую икону Божией Матери XVII века. После посещения Дивеевского монастыря президен пообщался с местными жителями, которые ожидали его на улице.

12 июля текущего года стало известно, что Государственная Третьяковская галерея передала икону «Троица» авторства русского мастера Андрея Рублева в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре. Отмечается, что договор между галереей и лаврой заключен сроком на 49 лет с последующей пролонгацией.

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    Сергей Равин
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