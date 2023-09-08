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07:33, 8 сентября 2023Россия

Российский депутат пригласил Маска в Крым

Депутат Шеремет пригласил Илона Маска в Крым
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Carina Johansen / Reuters

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет пригласил американского миллиардера Илона Маска посетить полуостров с ознакомительным визитом. Его слова передает РИА Новости.

«Илон Маск может войти в историю как пример благоразумия для западных политиков, засевших у власти в своих странах. Пример американского политика, который остановит волну русофобии и западной агрессии по отношению к остальному миру», — отметил Шеремет. Он подчеркнул, что Крым «открыт для приезда иностранцев, которые едут сюда с чистыми помыслами».

По словам депутата, полуостров готов принять, в том числе, и самого бизнесмена. «Он сможет увидеть правду о жизни российского Крыма и уверен, будет шокирован темпами развития полуострова в составе России», — заключил Шеремет.

Ранее Илон Маск опроверг утверждения телекомпании CNN об отключении в 2022 году Украине доступа к его сервису Starlink у побережья Крыма. По его словам, система в этом районе не была включена. При этом он признал, что получил от Киева экстренный запрос на активацию Starlink на всем пути следования до Севастополя.

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    Марина Совина
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