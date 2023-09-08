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04:01, 8 сентября 2023Ценности

Дочь Мадонны вышла в свет в прозрачном платье дизайнера родом с Украины

Фото: Taylor Hill / Getty Images

Дочь американской певицы Мадонны модель Лурдес Леон вышла в свет в прозрачном наряде дизайнера родом с Украины. Соответствующий материал публикует People.

Отмечается, что 26-летняя манекенщица посетила мероприятие бренда Victoria's Secret, которое прошло в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Девушка позировала на красной дорожке в платье-сетке длины мини из металлических нитей, которое обнажало ее грудь без бюстгальтера. Кроме того, знаменитость надела черные стринги и босоножки на массивных платформах и высоких каблуках. Она распустила гладко уложенные волосы, нарастила длинные серебристые ногти и накрасила губы коричневой помадой.

Известно, что наряд Леон был создан американским модельером родом с Украины Натальей Феднер, которая работала со многими звездами, в том числе с певицами Бейонсе, Дженнифер Лопес, Шер и Шакирой. Дизайнер изобрела и запатентовала в 2021 году эластичную металлическую ткань, которая в течение 15 секунд принимает форму тела владельца, используя его тепло.

Ранее в сентябре дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер снялась в откровенной одежде для журнала W. Она позировала в обнажающем грудь металлическом топе бренда Rabanne золотистого оттенка с чашками в виде цветов. Образ девушки дополняли ремень в том же стиле и юбка с имитирующими перья деталями.

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    Алина Гостева
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