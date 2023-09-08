Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:37, 8 сентября 2023Забота о себе

Мужчинам рассказали об идеальном возрасте для зачатия ребенка

Фото: Christian Bowen Unsplash

Мужчина может стать отцом в любом возрасте, однако на пике фертильности находится в период от 20 до 30 лет. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал врач уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Батор Гончиков.

По словам Гончикова, для мужчины не существует идеального возраста зачатия ребенка. После наступления полового созревания он может стать отцом в любой период жизни, поскольку его организм никогда не прекращает производить сперматозоиды.

Многие думают, что фертильность напрямую связана с возможностью мужчины активно участвовать в половом контакте. Но это не совсем так! В пожилом возрасте они могут иметь трудности с потенцией, при этом качество спермы останется хорошим

Батор Гончиков уролог-андролог

Несмотря на это, мужчинам тоже стоит помнить о «биологических часах», предупредил Гончиков. «С возрастом в сперматозоидах мужчины происходят генетические мутации, которые увеличивают повреждения ДНК, что может повлиять на общую фертильность мужчины в целом и здоровье его будущего потомства», — объяснил врач.

Как возраст влияет на мужское здоровье

С годами, как отметил Гончиков, организм мужчины начинает вырабатывать меньше сперматозоидов. При этом снижается не только их количество, но и качество. Сперматозоиды становятся менее подвижными и не могут добраться до яйцеклетки для ее оплодотворения. Интенсивность семяизвержения и количество эякулята с возрастом также сокращаются.

Материалы по теме:
Всегда готов Как не потерять сексуальную активность после 40 лет
Всегда готовКак не потерять сексуальную активность после 40 лет
28 октября 2020
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

По словам уролога, из-за уменьшения количества сперматозоидов среди них снижается процент здоровых. Это приводит к нарушению отбора качественного генетического материала.

С возрастом повышается риск оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом с нарушениями в нитке ДНК. Из-за этого чаще проявляются наследственные патологии и генетические заболевания. Ученые утверждают, например, что у мужчин старше 40 лет чаще рождаются дети с аутизмом

Батор Гончиков уролог-андролог

Гончиков выделил ряд факторов, отрицательное воздействие которых увеличивается с возрастом. Среди них наиболее значительное влияние оказывают:

  • хронические заболевания, такие как сахарный диабет, атеросклероз, гипертоническая болезнь
  • вредные привычки — курение и длительное употребление алкоголя значительно увеличивают угрозу патологий у ребенка, нарушений в развитии мозга и его когнитивных функций
  • малоподвижный образ жизни
  • систематическое и чрезмерное потребление нездоровой пищи — правильный рацион отца снижает риск патологий сердечно-сосудистой системы и проблем с метаболизмом у его будущих поколений
  • стресс — психологическое состояние мужчины может повлиять на его репродуктивные функции как положительным, так и отрицательным образом; частое пребывание в стрессовых ситуациях может снизить фертильность мужчины и повлиять на психологическое здоровье ребенка
  • плохая экология

По словам Гончикова, продлить репродуктивную молодость помогут активная половая жизнь, поддержание здорового веса, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек и регулярное выполнение упражнений для улучшения кровоснабжения паховых мышц. Также необходимо вести активный образ жизни и исключить перегрев половых органов.

Ранее Гончиков предупредил, что ежедневное использование функции подогрева сиденья в автомобиле может стать причиной бесплодия у мужчин. По словам врача, объяснение этому явлению простое: температура мошонки должна находиться в пределах 34-35 градусов. При более высоких показателях многие процессы, приводящие к образованию сперматозоидов, могут снизиться до минимума.

Что думаешь? Оцени!
    Наталья Обрядина
    Обсудить
    Последние новости

    Посла Армении вызвали в МИД России из-за «недружественных шагов» республики

    Небензя обвинил Украину в ударе по Константиновке в ДНР

    В Турции экс-главу криптобиржи приговорили к 11 тысячам лет тюрьмы

    Российский поселок получил вместо сквера четыре листа жести за 600 тысяч рублей

    Экс-премьер Великобритании приехал в Киев

    Знание тайского языка спасло туристов от продажи в рабство на курорте Азии

    Леди Гага показала лицо без макияжа

    105-летняя телеграфистка президента США раскрыла секрет долголетия

    Мужчинам рассказали об идеальном возрасте для зачатия ребенка

    В США развеяли надежды Украины на западное оружие

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости