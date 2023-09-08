Мужчинам рассказали об идеальном возрасте для зачатия ребенка

Мужчина может стать отцом в любом возрасте, однако на пике фертильности находится в период от 20 до 30 лет. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал врач уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Батор Гончиков.

По словам Гончикова, для мужчины не существует идеального возраста зачатия ребенка. После наступления полового созревания он может стать отцом в любой период жизни, поскольку его организм никогда не прекращает производить сперматозоиды.

Многие думают, что фертильность напрямую связана с возможностью мужчины активно участвовать в половом контакте. Но это не совсем так! В пожилом возрасте они могут иметь трудности с потенцией, при этом качество спермы останется хорошим Батор Гончиков уролог-андролог

Несмотря на это, мужчинам тоже стоит помнить о «биологических часах», предупредил Гончиков. «С возрастом в сперматозоидах мужчины происходят генетические мутации, которые увеличивают повреждения ДНК, что может повлиять на общую фертильность мужчины в целом и здоровье его будущего потомства», — объяснил врач.

Как возраст влияет на мужское здоровье

С годами, как отметил Гончиков, организм мужчины начинает вырабатывать меньше сперматозоидов. При этом снижается не только их количество, но и качество. Сперматозоиды становятся менее подвижными и не могут добраться до яйцеклетки для ее оплодотворения. Интенсивность семяизвержения и количество эякулята с возрастом также сокращаются.

По словам уролога, из-за уменьшения количества сперматозоидов среди них снижается процент здоровых. Это приводит к нарушению отбора качественного генетического материала.

С возрастом повышается риск оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом с нарушениями в нитке ДНК. Из-за этого чаще проявляются наследственные патологии и генетические заболевания. Ученые утверждают, например, что у мужчин старше 40 лет чаще рождаются дети с аутизмом Батор Гончиков уролог-андролог

Гончиков выделил ряд факторов, отрицательное воздействие которых увеличивается с возрастом. Среди них наиболее значительное влияние оказывают:

хронические заболевания, такие как сахарный диабет, атеросклероз, гипертоническая болезнь

вредные привычки — курение и длительное употребление алкоголя значительно увеличивают угрозу патологий у ребенка, нарушений в развитии мозга и его когнитивных функций

малоподвижный образ жизни

систематическое и чрезмерное потребление нездоровой пищи — правильный рацион отца снижает риск патологий сердечно-сосудистой системы и проблем с метаболизмом у его будущих поколений

стресс — психологическое состояние мужчины может повлиять на его репродуктивные функции как положительным, так и отрицательным образом; частое пребывание в стрессовых ситуациях может снизить фертильность мужчины и повлиять на психологическое здоровье ребенка

плохая экология

По словам Гончикова, продлить репродуктивную молодость помогут активная половая жизнь, поддержание здорового веса, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек и регулярное выполнение упражнений для улучшения кровоснабжения паховых мышц. Также необходимо вести активный образ жизни и исключить перегрев половых органов.

Ранее Гончиков предупредил, что ежедневное использование функции подогрева сиденья в автомобиле может стать причиной бесплодия у мужчин. По словам врача, объяснение этому явлению простое: температура мошонки должна находиться в пределах 34-35 градусов. При более высоких показателях многие процессы, приводящие к образованию сперматозоидов, могут снизиться до минимума.