В Москве открылись избирательные участки на трехдневных выборах мэра города

В Москве открылись избирательные участки на трехдневных выборах мэра, которые проходят с пятницы, 8 сентября, по воскресенье, 10 сентября. Информация о них доступна на сайте Московской городской избирательной комиссии (Мосгоризбирком).

За пост главы города борются парламентарий из Государственной Думы Дмитрий Гусев (партия «Справедливая Россия — За правду»), вице-спикеры нижней палаты парламента Владислав Даванков («Новые люди») и Борис Чернышев (ЛДПР), а также депутат Московской городской думы Леонид Зюганов (КПРФ) и нынешний глава города Сергей Собянин («Единая Россия»).

Проголосовать традиционным способом на избирательных участках можно все три дня с 08:00 до 20:00. Также москвичам с 08:00 8 сентября до 19:59 10 сентября доступна возможность дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Как указано на официальном сайте мэра Москвы, регистрироваться для этого заранее не нужно, но потребуется предварительно создать полную учетную запись на mos.ru — только она дает доступ к голосованию онлайн.

В единый день голосования 10 сентября в 85 регионах России завершатся трехдневные выборы различного уровня. В них участвуют более 81 тысячи кандидатов, которые претендуют на 34 тысячи различных мандатов и должностей. Проголосовать имеют право 65 миллионов избирателей.