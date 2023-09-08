Пленный рассказал о роспуске командиром ВСУ солдат со словами «я уже не сержант»

Пленный: командир ВСУ распустил солдат со словами «я вам уже не сержант»

Украинский военнопленный Валерий Мищенко рассказал, что его командир распустил солдат в ходе обстрела со словами «я вам уже не сержант». Его цитирует «Московский комсомолец».

«Шли обстрелы. Старшим был сержант, но он не командовал. Во время обстрела он забрался в блиндаж и сказал: "Я вам уже не сержант, тикайте, больше я вам не командир"», — заявил Мищенко.

Он также добавил, что военных возили по школам, а потом отправили на бронемашинах окапываться у посадки. В результате бойцы ВСУ приняли решение сдаться, вышли с поднятыми руками. По его словам, солдаты были обычными рабочими, а не военнослужащими. Мищенко подчеркнул, что их насильно мобилизовали.

Ранее военнопленный рассказал, что Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с ВСУ создала специальные отряды для ликвидации бойцов, желающих сдаться в плен Российской армии.