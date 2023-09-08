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20:33, 8 сентября 2023Культура

Второй ежегодный фестиваль New Star Weekend раскрыл свою музыкальную программу

В ходе музыкального фестиваля New Star Weekend выступят более 50 артистов

Фото: предоставлено организаторами

Второй ежегодный музыкальный фестиваль New Star Weekend раскрыл свою музыкальную программу. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие пройдет с 21 по 24 сентября на территории курорта «Роза Хутор». В ходе New Star Weekend на пяти сценах выступят более 50 артистов разных форматов и жанров, среди которых BLIZKEY, BIICLA, Меджикул, Kedr Livanskiy и Izhevski.

Известно, что студия Sila Sveta в сотворчестве с музыкантом BIICLA создадут аудиовизуальное шоу. В лайнапе также заявлен мультиинструментальный ансамбль WOZHD, который откроет сцену Vibes. Проект Symbol выступит в формате ансамбля.

Из локальных представителей музыкальной сцены заявлены: Vadim Bukharov, Artem Stan & Nastja Reiyda, а также Vubject, Hihique, Svaslav, Baydosov. Выступят также основатель лейбла System 108 Mashkov, продюсер и диджей Errortica, Easy Fresh и Reptiloid. За ночную программу будут отвечать резиденты Mutabor и Arma17 — Sofia Rodina, Abelle, KC, Cancelled & Gevorg Simonyan, Denis Korablev, Hipushit и другие.

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    Сергей Равин
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