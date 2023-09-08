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20:04, 8 сентября 2023Бывший СССР

На Украине отказались от ослабления санкций против России ради зерновой сделки

В МИД Украины отказались от ослабления санкций против РФ ради зерновой сделки
СюжетСанкции против России:
Здание МИД Украины

Здание МИД Украины. Фото: Анжелика Гладкая / Wikimedia

Украина отказывается от ослабления санкционного давления на Россию ради возобновления зерновой сделки. Об этом представитель МИД республики Олег Николенко сообщил на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Он заявил, что украинские власти считают, что мировое сообщество не должно идти на уступки, чтобы побудить Россию к выполнению обязательств в рамках сделки. По его мнению, подобный шаг «станет победой российского продовольственного шантажа и приглашением Москвы к новым волнам шантажа».

При этом дипломат отметил, что Киев готов продолжать экспорт зерновых на мировые рынки как в рамках черноморской зерновой инициативы, так и через альтернативные маршруты в Черном море и наземными путями.

Ранее стало известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш захотел обсудить зерновую сделку на саммите G20 и на сессии Генассамблеи организации. Об этом сообщил заместитель представителя генсека Фархан Хак.

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    Георгий Нестеров
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