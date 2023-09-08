На Украине отказались от ослабления санкций против России ради зерновой сделки

В МИД Украины отказались от ослабления санкций против РФ ради зерновой сделки

Украина отказывается от ослабления санкционного давления на Россию ради возобновления зерновой сделки. Об этом представитель МИД республики Олег Николенко сообщил на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Он заявил, что украинские власти считают, что мировое сообщество не должно идти на уступки, чтобы побудить Россию к выполнению обязательств в рамках сделки. По его мнению, подобный шаг «станет победой российского продовольственного шантажа и приглашением Москвы к новым волнам шантажа».

При этом дипломат отметил, что Киев готов продолжать экспорт зерновых на мировые рынки как в рамках черноморской зерновой инициативы, так и через альтернативные маршруты в Черном море и наземными путями.

Ранее стало известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш захотел обсудить зерновую сделку на саммите G20 и на сессии Генассамблеи организации. Об этом сообщил заместитель представителя генсека Фархан Хак.