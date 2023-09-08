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14:09, 8 сентября 202369-я параллель

В России появился новый праздник

В Якутии учредили День осуохая

Фото: Болот Бочкарев / РИА Новости

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ об учреждении Дня осуохая — народного кругового танца. О появлении нового праздника «Ленте.ру» рассказали в пресс-центр Республики Саха в Москве.

«Уверен, что День осуохая поможет поддержать и сохранить уникальные традиции нашей культуры, которые объединяют весь многонациональный народ нашей республики», — заявил Николаев.

С инициативой об учреждении праздника выступили общественники из творческого объединения «Осуохай». Праздник будет отмечаться ежегодно 25 мая.

7 сентября в Якутске и районах республики прошла акция «Осуохай единения». Тысячи якутян взялись за руки и исполнили древний традиционный танец-хоровод. Осуохай запевали победители республиканских конкурсов и фестивалей.

Ранее власти Якутии объявили, что займутся поддержкой олонхо — древнейшего эпического искусства коренных народов, включенного в список «нематериального наследия человечества» ЮНЕСКО. Согласно указу главы региона, государство поможет олонхосутам, запевалам осуохая и кузнецам сохранить традиционное культурное наследие республики.

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    Варвара Родикова
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