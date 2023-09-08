Макрона освистали болельщики во время открытия чемпионата мира по регби

Президента Франции Макрона освистали на открытии чемпионата мира по регби

Зрители первого матча чемпионата мира по регби освистали президента Франции Эммануэля Макрона на церемонии открытия. Политик выступал с речью на стадионе «Стад-де-Франс» в Париже, трансляцию мероприятия вел телеканал TF1.

Неодобрительные крики прокатились по стадиону после завершения речи президента организации World Rugby Билла Бомонта, когда на трибуну поднялся французский лидер. Только после его призыва поддержать всех участников чемпионата и сборную Франции трибуны прекратили гул и начали скандировать «Вперед, Синие» (неофициальное название французской команды).

СМИ также уточняют, что свист и оскорбления в адрес Макрона звучали в фан-зонах Парижа и Марселя. Об этом свидетельствуют видеозаписи в соцсетях. Сам Макрон инцидент никак не прокомментировал.

Ранее сообщалось, что французы хотят видеть в качестве преемника президента страны Эммануэля Макрона экс-премьер-министра, мэра города Гавр Эдуарда Филиппа.

По мнению 31 процента граждан, политик является оптимальным вариантом в качестве главы страны после завершения полномочий Макрона в 2027 году.