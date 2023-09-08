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23:47, 8 сентября 2023Мир

Макрона освистали болельщики во время открытия чемпионата мира по регби

Президента Франции Макрона освистали на открытии чемпионата мира по регби
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Зрители первого матча чемпионата мира по регби освистали президента Франции Эммануэля Макрона на церемонии открытия. Политик выступал с речью на стадионе «Стад-де-Франс» в Париже, трансляцию мероприятия вел телеканал TF1.

Неодобрительные крики прокатились по стадиону после завершения речи президента организации World Rugby Билла Бомонта, когда на трибуну поднялся французский лидер. Только после его призыва поддержать всех участников чемпионата и сборную Франции трибуны прекратили гул и начали скандировать «Вперед, Синие» (неофициальное название французской команды).

СМИ также уточняют, что свист и оскорбления в адрес Макрона звучали в фан-зонах Парижа и Марселя. Об этом свидетельствуют видеозаписи в соцсетях. Сам Макрон инцидент никак не прокомментировал.

Ранее сообщалось, что французы хотят видеть в качестве преемника президента страны Эммануэля Макрона экс-премьер-министра, мэра города Гавр Эдуарда Филиппа.

По мнению 31 процента граждан, политик является оптимальным вариантом в качестве главы страны после завершения полномочий Макрона в 2027 году.

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    Марина Совина
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