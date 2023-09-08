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05:28, 8 сентября 2023Путешествия

Блогер описала самолет китайской авиакомпании фразой «России пока не светит»

Блогер «Дзена» похвалила большие отсеки для ручной клади на лайнере Boeing 787

Фото: Xinhua / Fu Qi / Globallookpress.com

Российская тревел-блогер и путешественница описала дальнемагистральный самолет Boeing 787 китайской авиакомпании фразой «России пока не светит». Своими впечатлениями девушка поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что это был ее первый опыт полета на подобном лайнере, больше известном как Dreamliner. Она также сообщила, что сейчас они есть у 70 авиакомпаний мира, но в России нет ни одного.

Россиянка похвалила очень большие отсеки для ручной клади в самолете и отметила, что в салонах эконом-класса четыре туалета, поэтому в них не было очередей, несмотря на большое количество пассажиров.

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По словам девушки, воздушное судно огромное, кресла в салоне удобные и стоят в три ряда, пространства между ними много. Более того, в спинку впередистоящего вмонтирован телевизор, можно подключить наушники, смотреть фильмы, слушать музыку и следить за тем, где пролетает самолет.

«Из необычного еще иллюминаторы без шторок, — добавила блогер. — Они просто затемняются кнопкой, или пилот может затемнить — осветлить их автоматически».

Ранее в сентябре российская тревел-блогерша Саша Коновалова раскрыла главную причину нелюбви к соотечественникам за границей. Она объяснила плохое отношение к россиянам в других странах незнанием ими иностранных языков.

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    Фариза Бацазова
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