Тревел-блогерша раскрыла причину нелюбви к россиянам за границей

Блогер «Дзена» объяснила нелюбовь к россиянам за границей незнанием ими языков

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова раскрыла главную причину нелюбви к соотечественникам за границей. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Она объяснила плохое отношение к россиянам в других странах незнанием ими иностранных языков. «Вся беда в том, что многие наши соотечественники путешествуют без знания базового английского. А с учетом особенностей русской речи (громкой, напористой, акцентной) многие фразы могут звучать жестко», — пояснила блогерша.

В качестве примера она привела ситуацию, свидетельницей которой стала на массаже в Таиланде. Коновалова рассказала, что кушетки в салоне были отделены друг от друга шторками, и сотрудницы, пользуясь этим, много болтали между собой. По ее словам, это не понравилось одной из россиянок, которая тоже пришла на массаж, и она захотела попросить женщин быть потише, однако вспомнила на английском только грубое выражение shut up («заткнитесь»).

«Она произнесла shut и up очень громко, сделав акцент на каждом слове. В этом случае приказ (а иначе и не назовешь) звучит максимально грубо. Получилось, что она крикнула массажисткам: "Женщины, заткнитесь!" Разумеется, тайки тут же притихли. Зная чувствительность местных, я точно могу сказать, что они приняли это близко к сердцу и затаили обиду», — пояснила россиянка.

Путешественница добавила, что ее соотечественница вовсе не хотела обидеть массажисток, она просто сказала так, как умела.

Ранее туристка из Испании побывала в Сочи и раскритиковала россиянок за их отношение к противоположному полу. «Может быть, в России женщины и самые красивые, но, по мне, так не самые умные», — отметила путешественница. Европейку огорчила зацикленность некоторых дам на мужчинах, а также готовность женщин терпеть неудобства и жертвовать карьерой ради чужого эго.