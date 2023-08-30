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19:05, 30 августа 2023Путешествия

Туристка из Европы побывала в Сочи и раскритиковала россиянок

«Сочи24»: туристка из Испании назвала россиянок не самыми умными женщинами

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Туристка из Испании побывала в Сочи и раскритиковала россиянок за их отношение к противоположному полу. Своими впечатлениями иностранка поделилась с порталом «Сочи24».

Испанка рассказала, что ей не понравился менталитет россиян. «Может быть, в России женщины и самые красивые, но, по мне, так не самые умные», — отметила путешественница. Европейку огорчила зацикленность некоторых дам на мужчинах, а также готовность женщин терпеть неудобства и жертвовать карьерой ради чужого эго.

Туристка назвала отношение россиян к иностранцам доброжелательным и выразила мнение, что знакомиться с местной культурой лучше в Санкт-Петербурге. Она добавила, что не пожалела о проведенном отпуске, но в Сочи больше не вернулась бы.

Ранее российская туристка побывала в Новой Зеландии и восхитилась местными мужчинами. Она отметила их интеллект, активный образ жизни и уважительное отношение к женщинам.

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    Мария Борисова
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