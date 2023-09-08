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17:57, 8 сентября 2023Интернет и СМИ

Переехавшая в США российская блогерша пожаловалась на «конские» цены на жилье

Блогерша Чистякова пожаловалась на «конские» цены на жилье в Лос-Анджелесе
Полина Чистякова

Полина Чистякова. Кадр: POPOSHA 166 / YouTube

Российская блогерша и модель Полина Чистякова, переехавшая вместе с супругом, стендап-комиком Данилой Поперечным в США, пожаловалась на высокие цены на жилье в Лос-Анджелесе. Видео на эту тему опубликовано на ее YouTube-канале.

Чистякова раскрыла, что они с Поперечным планируют приобрести жилье в Лос-Анджелесе и ищут подходящий вариант. «Какие же выводы мы сделали, проведя несколько недель на просмотре огромного количества жилья в Лос-Анджелесе? Первый вывод — это невероятно конские цены. Это просто в мозги не укладывается», — рассказала блогерша.

Она отметила, что, помимо самой стоимости жилья, покупатель вынужден тратить деньги на налог на недвижимость, а также ежемесячно делать взнос в товарищество собственников жилья. По словам Чистяковой, иногда сумма взноса может доходить до нескольких тысяч долларов.

Блогерша добавила, что приобрести в Лос-Анджелесе недвижимость по приемлемой цене, по ее мнению, все-таки возможно, однако поиск такого жилья займет много времени.

Ранее муж Чистяковой Данила Поперечный раскрыл первое впечатление от Лос-Анджелеса. Комик признался, что поначалу им с женой этот город не понравился.

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    Маргарита Щигарева
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