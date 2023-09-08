РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток до рейса

В РЖД возобновили продажу билетов на дальние поезда за 90 суток до отправления

ОАО «Российские железные дороги» РЖД возобновило продажу билетов на все поезда дальнего следования за 90 суток до отправления. Об этом сообщается в Telegram-канале «Телеграмма РЖД».

В заявлении уточняется, что уже в субботу, 9 сентября, россияне смогут купить билеты на рейсы, которые ранее появлялись в доступе лишь за 45 дней до отправки. «Например, завтра уже можно будет купить билет на 6 декабря», — добавили в компании.

Ранее в РЖД раскрыли новые правила проезда в поездах дальнего следования, которые начнут действовать с 1 сентября. Теперь пассажиров обязали соблюдать требования транспортной безопасности. Если человек не захочет проходить досмотр, его просто не пустят на вокзал или в поезд.