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14:48, 8 сентября 2023Путешествия

РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток до рейса

В РЖД возобновили продажу билетов на дальние поезда за 90 суток до отправления

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

ОАО «Российские железные дороги» РЖД возобновило продажу билетов на все поезда дальнего следования за 90 суток до отправления. Об этом сообщается в Telegram-канале «Телеграмма РЖД».

В заявлении уточняется, что уже в субботу, 9 сентября, россияне смогут купить билеты на рейсы, которые ранее появлялись в доступе лишь за 45 дней до отправки. «Например, завтра уже можно будет купить билет на 6 декабря», — добавили в компании.

Ранее в РЖД раскрыли новые правила проезда в поездах дальнего следования, которые начнут действовать с 1 сентября. Теперь пассажиров обязали соблюдать требования транспортной безопасности. Если человек не захочет проходить досмотр, его просто не пустят на вокзал или в поезд.

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    Зарина Дзагоева
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