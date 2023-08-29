Россиянам раскрыли новые правила проезда на поездах

РЖД: с 1 сентября вступят в силу новые правила в поездах дальнего следования

В РЖД раскрыли новые правила проезда в поездах дальнего следования, которые начнут действовать с 1 сентября. Об этом сообщается в Telegram-канале компании «Телеграмма РЖД».

Так, теперь пассажиров обязали соблюдать требования транспортной безопасности. Если человек не захочет проходить досмотр, его просто не пустят на вокзал или в поезд. Кроме того, составлен список документов, по которым можно попасть в состав.

Также теперь пассажиры с верхних полок имеют право садиться за столик около нижней полки на время приема пищи — на 30 минут утром и вечером, а также на один час в обед. Помимо этого, путешественникам запретили использовать в дороге музыкальные инструменты и средства усиления звука.

«С полным перечнем изменений можно ознакомиться на нашем сайте», — заключили в РЖД.

Ранее заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов рассказал о запуске поездов на южном направлении, цены на которые являются более низкими. Он пояснил, что речь идет не только о новых вагонах, но и о старых, которые соответствуют всем необходимым требованиями.

