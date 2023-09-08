Среда обитания
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15:06, 8 сентября 2023Среда обитания

Пара показала на видео сотню замурованных в стене дома бутылок из-под рома

Пара из Нью-Джерси обнаружила в стене своего дома сотню бутылок из-под рома

Жители американского штата Нью-Джерси Кэти и Рой Аукамп обнаружили в стене дома сотню пустых бутылок из-под рома. Пара показала необычную находку на видео, которое опубликовал New York Post.

Аукампы переехали в новое жилье за пару дней до инцидента. Когда из-за шторма их подвал оказался затоплен, им пришлось убрать промокшие части гипсокартонной стены. Оказалось, что внутри замуровано множество бутылок из-под алкоголя. На опубликованных в сети кадрах Рой сидит на полу среди пустых емкостей и продолжает вытаскивать еще больше бутылок наружу.

По словам Кэти, предыдущий владелец недвижимости связался с ними после того, как ролик стал вирусным. Он признался, что внутри дома находятся еще сотни бутылок, однако он полностью завязал с выпивкой три года назад.

Ранее житель английского города Камборн в графстве Корнуолл нашел в своем доме замурованную дверь, ведущую в бывшее шахтерское хранилище. Мужчина также пожаловался на странные случаи, происходящие в здании, и предположил, что в доме обитают привидения.

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    Александра Качан
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