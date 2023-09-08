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05:31, 8 сентября 2023Мир

В Германии заявили об угрозе для климата из-за разрыва контактов с Россией

В бундестаге заявили об угрозе для климата из-за разрыва контактов с Россией
СюжетПотепление в Арктике

Фото: Владислав Кадышев / Globallookpress.com

Попытки изолировать Россию на международном уровне привели к разрыву отношений с российским научным сообществом по вопросам Арктики, констатирует группа членов бундестага от Левой партии. В своем обращении к правительству, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру», депутаты обращают внимание кабмина на то, что результатом антироссийской ограничительной политики стало то, что российский арктический регион стал «черной дырой» с точки зрения исследовательских проектов, что, по мнению, парламентариев, представляет особую опасность для климатической политики.

Запрос в правительство направили депутаты Андрей Гунько, Севим Дагдален, Ральф Ленкерт и Жаклин Настич от имени Левой партии бундестага. В своем обращении они сослались на ранее сделанные правительством ФРГ заявления о том, что конфликт на Украине сделал для Германии невозможным сотрудничество с Россией по вопросам исследования Арктики. Как напомнили парламентарии, правительство говорило о необходимости изолировать Россию и заморозить сотрудничество с российскими государственными и коммерческими организациями.

Эти карательные меры в отношении научного сотрудничества и, в частности, исследований климата, авторы запроса рассматривают как безразборные и, следовательно, опасные. Из-за международной изоляции вся российская Арктика превращается в «черную дыру» с точки зрения климатической политики

группа депутатов бундестага от Левой партии текст обращения к правительству

В документе подчеркивается, что разрыв отношений с российским научным сообществом представляет серьезную угрозу для борьбы с изменением климата.

«Это мнение основано на нескольких факторах, которые делают Россию, и особенно российскую Арктику, столь важной для защиты климата и окружающей среды: Россия является четвертым по величине источником выбросов CO2 (углекислого газа — прим. «Ленты.ру») в мире; Россия является крупнейшей страной, граничащей с Арктикой; Россия, безусловно, имеет самую большую площадь вечной мерзлоты (16,84 миллиона квадратные километров); площадь лесов в России составляет 815 311 600 гектаров, что сегодня является крупнейшим в мире подобным показателем», — пояснили депутаты.

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На основании этой информации парламентарии задали правительству 23 вопроса, касающихся статуса научных исследований Арктики и роли России в ее освоении.

Ранее международная группа ученых раскрыла механизм потепления Арактики и атлантификации Северного ледовитого океана и объяснила, почему исчезновение морского льда затормозилось, начиная с 2007 года. Оказалось, что ключевую роль в этом играет атмосферная особенность, известная как арктический диполь.

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    Кирилл Садовский
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