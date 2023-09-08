Российский поселок получил вместо сквера четыре листа жести за 600 тысяч рублей

В Бурятии поселок вместо сквера получил железный навес и резину за 600 тыс. руб.

Поселок Новокижингинск в Республике Бурятия получил вместо благоустроенного сквера со сценой небольшой навес из скрепленных между собой четырех листов жести с прилегающей площадкой из резиновой крошки. Такие работы обошлись администрации в 600 тысяч рублей, пишет РИА Новости.

Речь идет о сквере «Молодежный» — в нем, согласно проекту, должны были создать пространство для проведения мероприятий и отдыха с танцполом, длинной полукруглой скамейкой и сценой. Сейчас там стоит конструкция из железа, которая напоминает жителям российского региона остановку общественного транспорта или навес для мусорных контейнеров. Перед ней располагается квадратный танцпол из резиновой крошки.

«Поставили остановку, а у нас, на минуточку, даже автобусы не ходят», — пожаловались новокижингинцы в соцсетях.

В администрации поселка пояснили, что проведенные работы действительно обошлись в 600 тысяч рублей. «Построили навес с крышей за 168 тысяч рублей, закрытый профилированным листом с трех сторон, установили металлическую опору со светодиодным светильником на солнечной батарее с датчиком движения за 60 тысяч рублей плюс танцпол площадью в 64 "квадрата" с бетонным основанием и покрытием из резиновой крошки за 371,2 тысячи рублей», — отчитался глава Новокижингинска Валерий Кузьмин. Он добавил, что реальная стоимость проекта в два раза выше (1,2 миллиона рублей), и пока реализована лишь половина.

Однако благоустройством сквера уже заинтересовалась прокуратура. «Будет дана оценка соблюдения администрацией муниципального образования требований закона», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

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