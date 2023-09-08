Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
18:52, 8 сентября 2023Среда обитания

Российский поселок получил вместо сквера четыре листа жести за 600 тысяч рублей

В Бурятии поселок вместо сквера получил железный навес и резину за 600 тыс. руб.

Фото: Людмила Зинченко / Коммерсантъ

Поселок Новокижингинск в Республике Бурятия получил вместо благоустроенного сквера со сценой небольшой навес из скрепленных между собой четырех листов жести с прилегающей площадкой из резиновой крошки. Такие работы обошлись администрации в 600 тысяч рублей, пишет РИА Новости.

Речь идет о сквере «Молодежный» — в нем, согласно проекту, должны были создать пространство для проведения мероприятий и отдыха с танцполом, длинной полукруглой скамейкой и сценой. Сейчас там стоит конструкция из железа, которая напоминает жителям российского региона остановку общественного транспорта или навес для мусорных контейнеров. Перед ней располагается квадратный танцпол из резиновой крошки.

«Поставили остановку, а у нас, на минуточку, даже автобусы не ходят», — пожаловались новокижингинцы в соцсетях.

Материалы по теме:
Монастыри, банкиры и первый офис СССР. Как выглядят здания самого дерзкого архитектора мира?
Монастыри, банкиры и первый офис СССР.Как выглядят здания самого дерзкого архитектора мира?
27 августа 2023
50 оттенков розового. По всему миру строят дома и квартиры в стиле Барби. Как в них жить?
50 оттенков розового.По всему миру строят дома и квартиры в стиле Барби. Как в них жить?
22 июля 2023

В администрации поселка пояснили, что проведенные работы действительно обошлись в 600 тысяч рублей. «Построили навес с крышей за 168 тысяч рублей, закрытый профилированным листом с трех сторон, установили металлическую опору со светодиодным светильником на солнечной батарее с датчиком движения за 60 тысяч рублей плюс танцпол площадью в 64 "квадрата" с бетонным основанием и покрытием из резиновой крошки за 371,2 тысячи рублей», — отчитался глава Новокижингинска Валерий Кузьмин. Он добавил, что реальная стоимость проекта в два раза выше (1,2 миллиона рублей), и пока реализована лишь половина.

Однако благоустройством сквера уже заинтересовалась прокуратура. «Будет дана оценка соблюдения администрацией муниципального образования требований закона», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ранее жители поселка Шушары под Санкт-Петербургом положили огромный болт на месте непостроенного парка. Местные жители уточнили, что застройщик СК «Дальпитерстрой» планировал возвести парк на территории, «выделенной в Генплане под зону отдыха для жителей», но в итоге часть территорий передали под многоквартирную застройку.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    Посла Армении вызвали в МИД России из-за «недружественных шагов» республики

    Туристка показала люксовое жилье с Airbnb на Бали и сравнила его с тюрьмой

    В ООН прокомментировали выборы в новых регионах России

    Траньков рассказал о вопросах к родителям ушедшей из дома фигуристки Горбачевой

    Прокуратура попросила конфисковать Porsche и квартиры экс-замглавы УМВД

    Раскрыт эффект изменения климата для морских рыб

    Небензя обвинил Украину в ударе по Константиновке в ДНР

    В Турции экс-главу криптобиржи приговорили к 11 тысячам лет тюрьмы

    Российский поселок получил вместо сквера четыре листа жести за 600 тысяч рублей

    Экс-премьер Великобритании приехал в Киев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости