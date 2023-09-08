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21:38, 8 сентября 2023Экономика

В Испании заявили об отсутствии у ЕС планов на запрет импорта СПГ из России

Испанский министр Рибера: ЕС пока не планирует запрещать импорт СПГ из России

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Министр энергетики Испании Тереза Рибера заявила, что Европейский союз (ЕС) в краткосрочной перспективе не собирается запрещать импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). Ее слова приводит Reuters.

«Существует чувство нехватки и страха», — подчеркнула министр. По ее мнению, «рано или поздно, если что-то не изменится в России и на Украине», то запрет введут.

Рибера также отметила, что в настоящее время Еврокомиссия и ее члены хотят посмотреть, «как будут развиваться события привычным путем, чтобы избежать дополнительной турбулентности».

По словам главы ведомства, правительство Испании искало способы остановить импорт СПГ из России, но властям не удалось найти никаких юридических оснований для запрета без согласования с руководством Евросоюза.

Министр отметила, что вместо этого власти страны призвали компании не заключать новые контракты о поставках российского СПГ, а также организовать большую прозрачность по источникам поставок газа.

Ранее издание Financial Times сообщало, что страны ЕС в 2023 году планируют импортировать рекордное количество сжиженного природного газа из РФ вопреки стремлению Запада отказаться от российских энергоресурсов к 2027 году. Согласно анализу Global Witness, по итогам первого полугодия Италия и Испания стали вторыми и третьими импортерами по объему закупок российского СПГ, первое место занял Китай.

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    Марина Совина
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