Уставший от шума петербуржец избил посетительницу театра

На севере Санкт-Петербруга избили посетительницу театра, вышедшую на улицу во время антракта. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Конфликт произошел вечером 7 сентября у театра «Легенда» на Выборгской улице. По данным издания, мужчине надоело, что под его окнами шумят посетители культурного заведения, которые выходят во время антракта выпить и покурить. Он не выдержал, спустился вниз и нахамил стоявшей на улице девушке, после чего набросился на нее с кулаками.

«Фонтанка», в свою очередь, сообщает, что на посетительницу «Легенды» напала нетрезвая пара, приехавшая в гости к дочери в расположенный рядом с театром элитный жилой комплекс. Со ссылкой на слова худрука учреждения культуры издание пишет, что женщина вцепилась пострадавшей в волосы, а мужчина держал за горло. Он заверил также, что зрители не шумели и потерпевшая даже не курила.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области мужчина избил двух подростков за то, что они отказались пить с ним пиво. Инцидент попал на видео.