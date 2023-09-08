Траньков рассказал о вопросах к родителям ушедшей из дома фигуристки Горбачевой

Траньков заявил, что у него есть вопросы к родителям ушедшей из дома Горбачевой

Олимпийский чемпион, а ныне российский тренер по фигурному катанию Максим Траньков в интервью шоу «ОК! На связи» рассказал о вопросах к родителям ушедшей из дома фигуристки Алины Горбачевой.

«Год назад я в интервью прочитал, что девочка живет с тренером, а не с мамой. Для меня уже тогда был вопрос — а где там опека, куда она смотрит, и как это так, почему маленький ребенок — потому что там тренер-то тоже юная очень девчонка», — заявил Траньков. По его мнению, опеке стоит заняться этим делом.

Вечером 28 августа Горбачева — действующая чемпионка России в женском одиночном катании среди юниоров — вышла с катка и не вернулась домой. Уточнялось, что перед этим у нее произошла ссора с тренером Софьей Федченко, у которой она жила с девяти лет. Спортсменку нашли вечером 29 августа в кинотеатре одного из торговых центров в Москве.

После этого Артем Борщев, дядя Горбачевой, рассказал, что у спортсменки был конфликт с тренером. Причиной стал вес фигуристки.