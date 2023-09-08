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04:27, 8 сентября 2023Наука и техника

Гормональная контрацепция при приеме с обезболивающими увеличила риск тромбоза

BMJ: гормональная контрацепция с обезболивающими увеличивает риск тромбоза

Фото: Towfiqu barbhuiya / Unsplash

Ученые из Копенгагенского университета пришли к выводу, что гормональная контрацепция при совместном приеме с обезболивающими может увеличить риск образования тромбов у женщин. Выводы работы опубликованы в журнале BMJ.

В исследовании приняли участие почти 530 тысяч женщин в возрасте от 15 до 49 лет, у которых в анамнезе не было тромбоза, рака, лечения от бесплодия или гистерэктомии. Все испытуемые регулярно принимали гормональные контрацептивы, а также НПВП (нестероидные противовоспалительные препараты). Самым распространенным обезболивающим был ибупрофен (60 процентов), за ним следовали диклофенак (20 процентов) и напроксен (6 процентов).

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В среднем за десятилетний период наблюдения произошло 8700 случаев венозной тромбоэмболии, около 2,6 процента женщин не прожили более 30 дней с момента постановки диагноза. Согласно подсчетам специалистов, употребление НПВП было связано с четырьмя дополнительными венозными тромбоэмболическими осложнениями в неделю на 100 тысяч женщин, не использующих гормональную контрацепцию. Для женщин в группе гормональной контрацепции среднего риска этот показатель была на уровне 11 осложнений. Группа высокого риска имела 23 дополнительных осложнения. Наиболее выраженная корреляция наблюдалась в отношении диклофенака по сравнению с ибупрофеном и напроксеном.

Гормональная контрацепция высокого риска включала в себя комбинированные пластыри с эстрогеном и прогестином, вагинальные кольца и таблетки, содержащие либо 50 микрограммов эстрогена, либо прогестины третьего или четвертого поколения. Контрацепция среднего риска включала все другие комбинированные оральные контрацептивы и инъекции медроксипрогестерона. Внутриматочные спирали относились к группе низкого риска.

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    Елена Апазиди
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